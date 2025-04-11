Рой Джонс заявив, що наступним суперником Олександра Усика повинен стати боксер, який зараз перебуває на ходу. Тому вибір Джонса-молодшого зупинився на тимчасовому чемпіону WBO у хевівейті Джозефу Паркеру, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Кого обрав Рой Джонс

Щоправда, вибір Джонса може не втілитись у реальність, хоча WBO зобов'язала Усика провести захист поясу проти новозеландського боксера.

Я вважаю, Усик вибере того суперника, який буде на ходу. Зараз багато класних боксерів, ніхто особливо не виділяється. Він чекає на наступного, хто виділиться. Зараз Паркер на ходу. І я б хотів, щоб саме Джозеф став наступним суперником Олександра,

– сказав Рой Джонс.

WBO вже отримало петицію про перенесення захисту титулу Усик – Паркер. Якщо боксерська організація дасть "добро" на відтермінування даного двобою, то Олександр зможе провести реванш з Даніелем Дюбуа, не втративши при цьому чемпіонський пояс. У такому випадку на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання "абсолюта" хевівейту.

До слова. Рой Джонс за свою професійну кар'єру провів 76 поєдинків, у яких оформив 66 звитяг (47 – нокаутом), зазнавши 10-ти поразок.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Паркер легко переміг Мартіна Баколе нокаутом у другому раунді. Конголезький боксер прилетів у Саудівську Аравію взагалі непідготовленим, адже в останній момент замінив у цьому протистоянні хворого Дюбуа. Джозеф впевнено захистив титул тимчасового чемпіона WBO та здобув свою 36-ту перемогу (24 – нокаутом) при 3 поразках у 39 боях.