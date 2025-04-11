Рой Джонс заявил, что следующим соперником Александра Усика должен стать боксер, который сейчас находится на ходу. Поэтому выбор Джонса-младшего остановился на временном чемпионе WBO в хевивейте Джозефу Паркеру, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кого выбрал Рой Джонс

Правда, выбор Джонса может не воплотиться в реальность, хотя WBO обязала Усика провести защиту пояса против новозеландского боксера.

Я считаю, Усик выберет того соперника, который будет на ходу. Сейчас много классных боксеров, никто особо не выделяется. Он ждет следующего, кто выделится. Сейчас Паркер на ходу. И я бы хотел, чтобы именно Джозеф стал следующим соперником Александра,

– сказал Рой Джонс.

WBO уже получило петицию о переносе защиты титула Усик – Паркер. Если боксерская организация даст "добро" на отсрочку данного поединка, то Александр сможет провести реванш с Даниэлем Дюбуа, не потеряв при этом чемпионский пояс. В таком случае на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание "абсолюта" хевивейта.

К слову. Рой Джонс за свою профессиональную карьеру провел 76 поединков, в которых оформил 66 побед (47 – нокаутом), потерпев 10-ти поражений.

Напомним, что в феврале 2025-го года Паркер легко победил Мартина Баколе нокаутом во втором раунде. Конголезский боксер прилетел в Саудовскую Аравию вообще неподготовленным, ведь в последний момент заменил в этом противостоянии больного Дюбуа. Джозеф уверенно защитил титул временного чемпиона WBO и одержал свою 36-ю победу (24 – нокаутом) при 3-х поражениях в 39-ти боях.