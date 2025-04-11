Легенда боксу знайшов Усику наступного суперника

Легендарний американський боксер Рой Джонс висловився щодо найближчого майбутнього Олександра Усика. "Капітан хук" обрав наступного суперника для непереможного українця.

Рой Джонс заявив, що наступним суперником Олександра Усика повинен стати боксер, який зараз перебуває на ходу. Тому вибір Джонса-молодшого зупинився на тимчасовому чемпіону WBO у хевівейті Джозефу Паркеру, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Кого обрав Рой Джонс

Щоправда, вибір Джонса може не втілитись у реальність, хоча WBO зобов'язала Усика провести захист поясу проти новозеландського боксера.

Я вважаю, Усик вибере того суперника, який буде на ходу. Зараз багато класних боксерів, ніхто особливо не виділяється. Він чекає на наступного, хто виділиться. Зараз Паркер на ходу. І я б хотів, щоб саме Джозеф став наступним суперником Олександра,

– сказав Рой Джонс.

WBO вже отримало петицію про перенесення захисту титулу Усик – Паркер. Якщо боксерська організація дасть "добро" на відтермінування даного двобою, то Олександр зможе провести реванш з Даніелем Дюбуа, не втративши при цьому чемпіонський пояс. У такому випадку на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання "абсолюта" хевівейту.

До слова. Рой Джонс за свою професійну кар'єру провів 76 поєдинків, у яких оформив 66 звитяг (47 – нокаутом), зазнавши 10-ти поразок.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Паркер легко переміг Мартіна Баколе нокаутом у другому раунді. Конголезький боксер прилетів у Саудівську Аравію взагалі непідготовленим, адже в останній момент замінив у цьому протистоянні хворого Дюбуа. Джозеф впевнено захистив титул тимчасового чемпіона WBO та здобув свою 36-ту перемогу (24 – нокаутом) при 3 поразках у 39 боях.