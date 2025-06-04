Усик відмовився від бою проти тимчасового чемпіона світу: що сталось

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер розповів про розмову із Олександром Усиком. Новозеландський боксер отримав відповідь, якої точно не очікував.

Новозеландець зізнався, що першим звернувся до Олександра Усика під час зустрічі. Джозеф Паркер наголосив на кількості поєдинків, які залишилось провести українцю на профі-рингу, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Розмова Паркера та Усика

Тому у прощальному бою повинен зійтись із ним. На що отримав неочікувану відповідь. Усик відмовився битись із Паркером у своєму останньому бою, додавши, що свій шанс Джозеф отримає після того, як він закінчить кар'єру.

Водночас сам тимчасовий чемпіон світу висловив своє бажання розділити один ринг із Усиком.

Я підійшов до нього і сказав: "У тебе залишилося два поєдинки, наступним буде Дюбуа, а останній бій ти повинен провести зі мною". А він відповів: "Ні, ні, ні". Стосовно Усика, думаю, він хоче поєдинки за великі гроші. Гадаю, це буде Дюбуа, а потім він знову захоче битися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Фʼюрі. Він сказав: "Роби своє діло, не хвилюйся, після того, як я піду на пенсію, ти отримаєш свій шанс» або щось таке. Я б дуже хотів випробувати себе в бою з ним. Я справді вірю, що на цей час він найкращий боєць, найкращий надважковаговик нашого покоління,

– заявив Паркер.

Відзначимо, що Паркер є обов'язковим претендентом на бій проти переможця реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Дуель запланована на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким українець володів у травні минулого року (після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі).

До слова. Джозеф Паркер провів на профі-рингу 39 боїв, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) при 3-х поразках. У лютому цього року нокаутував Мартіна Баколе.

Водночас Усик роздумує над трилогією із Ф'юрі, як прощання із боксом. Однак для цього у професійний ринг потрібно перше повернути Тайсона, який на початку поточного року пішов на пенсію. Реванш проти Дюбуа стане для Усика 24-м боєм у професіоналах, у попередніх поєдинках Олександр здобував перемоги (14 – нокаутом).