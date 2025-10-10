Паркер відверто зізнався, чому не бачить сенсу у бою проти Усика
- Джозеф Паркер зосереджений на поєдинку проти Фабіо Вордлі, який визначить претендента на бій з Олександром Усиком.
- Бій Паркер – Вордлі запланований на 25 жовтня 2025 року в Лондоні, і його результат вплине на можливість зустрічі з Усиком.
Тимчасовий чемпіон за версією WBO Джозеф Паркер висловився про свій наступний бій проти Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер розповів, чому наразі зустріч із Олександром Усиком не має жодного для нього значення.
33-річний боксер запевнив, що зараз усі його думки сконцентровані на найближчому бою проти Фабіо Вордлі. Тому Джозеф Паркер не бачить сенсу думати завчасно про поєдинок проти Олександра Усика, який досі під знаком питання, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.
Чому Паркер не думає про можливий бій проти Усика?
Наразі головним для нього суперником є Вордлі. Адже саме від їх протистояння залежатиме, хто може стати суперником Усика – Паркер чи Вордлі.
Поєдинок з Вордлі – важливий бій, який може зробити мене обов’язковим претендентом на титул WBA. Зараз усі говорять про Усика. Але знаєте, чому бій з Усиком зараз немає ніякого сенсу? На цей час головний суперник – Фабіо Вордлі, він для мене мій Усик. Уся моя концентрація на ньому, бо якщо не впораюсь у цьому поєдинку, інші розмови не матимуть сенсу,
– сказав Паркер.
До слова, бій Паркер – Вордлі запланований на 25 жовтня 2025 у Лондоні. На кону стоятиме право побитись із Усиком. Про це раніше розповідав промоутер Френк Воррен.
Ветеран боксу Дерек Чісора вже зробив доленосний прогноз на бій Паркер – Вордлі.
"Мій прогноз на бій Паркер – Вордлі: перемога Фабіо нокаутом. Він справжній звір і має що довести після останнього бою. Повірте, Паркер теж сильний, але переможе саме Вордлі. Це буде напружений поєдинок", – цитувало слова Чісори видання Seconds Out Boxing News.
Що відомо про потенційний бій Усик – Вордлі?
- Для Олександра Усика наступний бій стане прощальним на профі-рингу. Тому українець вичікує гідного кандидата на цей поєдинок.
- Український чемпіон попросив WBO відтермінувати його перемовини із Паркером через давню травму спини, хоча після цього був помічений на танцювальному майданчику та футбольному полі. Однак у команді українця запевняли, що такі невеликі навантаження Олександру дозволені. У WBO пішли на зустріч абсолютному чемпіону, тому Джозефу призначили двобій проти Вордлі.
- Штучний інтелект вже зробив свій прогноз на переможця бою Паркер – Вордлі.
- Відзначимо, що за спиною Паркера 36 перемог (24 – нокаутом) та 3 поразки (дані BoxRec).