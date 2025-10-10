Временный чемпион по версии WBO Джозеф Паркер высказался о своем следующем бое против Фабио Уордли. Новозеландский боксер рассказал, почему сейчас встреча с Александром Усиком не имеет никакого для него значения.

33-летний боксер заверил, что сейчас все его мысли сконцентрированы на ближайшем бою против Фабио Уордли. Поэтому Джозеф Паркер не видит смысла думать заранее о поединке против Александра Усика, который до сих пор под знаком вопроса, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Стоит узнать Известно, сколько может заработать Усик за возможный бой против Паркера

Почему Паркер не думает о возможном бое против Усика?

Сейчас главным для него соперником является Уордли. Ведь именно от их противостояния будет зависеть, кто может стать соперником Усика – Паркер или Уордли.

Поединок с Уордли – важный бой, который может сделать меня обязательным претендентом на титул WBA. Сейчас все говорят об Усике. Но знаете, почему бой с Усиком сейчас нет никакого смысла? На данный момент главный соперник – Фабио Уордли, он для меня мой Усик. Вся моя концентрация на нем, потому что если не справлюсь в этом поединке, другие разговоры не будут иметь смысла,

– сказал Паркер.

К слову, бой Паркер – Уордли запланирован на 25 октября 2025 года в Лондоне. На кону будет стоять право побиться с Усиком. Об этом ранее рассказывал промоутер Фрэнк Уоррен.

Ветеран бокса Дерек Чисора уже сделал судьбоносный прогноз на бой Паркер – Уордли.

"Мой прогноз на бой Паркер – Уордли: победа Фабио нокаутом. Он настоящий зверь и имеет что доказать после последнего боя. Поверьте, Паркер тоже сильный, но победит именно Уордли. Это будет напряженный поединок", – цитировало слова Чисоры издание Seconds Out Boxing News.

Что известно о потенциальном бое Усик – Уордли?