Колишній український боксер оцінив можливого суперника Усика

Джозеф Паркер здолав Мартіна Баколе у головному бою вечора боксу в Ер-Ріяді. Таким чином, новозеландський боксер захистив титул тимчасового чемпіона за версією WBO у хевівейті.

У результаті Паркер став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Колишній український боксер Євген Хитров оцінив новозеландського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Чи зможе Паркер конкурувати з Усиком

Євген Хитров поділився думками щодо бою між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Колишній український боксер вважає, що конголезець мав наміри зірвати куш, але це зіграли з ним великий жарт.

Хитров заявив, що Баколе міг виграти лише несподіваним нокаутом на початку поєдинку, але цього не сталось. Натомість Паркер зробив все, щоб перемогти африканського візаві.

Паркер змусив капітулювати суперника вже в другому раунді. Хоча, як на мене, в новозеландця мало шансів скласти гідну конкуренцію нашому Усику,

– сказав Хитров.

Нагадаємо, що після бою проти Баколе Джозеф Паркер висловив бажання битись за титул з Олександром Усиком. Новозеландець хоче відібрати чемпіонський пояс у Короля хевівейту.