В результате Паркер стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Бывший украинский боксер Евгений Хитров оценил новозеландского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Сможет ли Паркер конкурировать с Усиком

Евгений Хитров поделился мыслями относительно боя между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Бывший украинский боксер считает, что конголезец намеревался сорвать куш, но это сыграли с ним большую шутку.

Хитров заявил, что Баколе мог выиграть только неожиданным нокаутом в начале поединка, но этого не произошло. Зато Паркер сделал все, чтобы победить африканского визави.

Паркер заставил капитулировать соперника уже во втором раунде. Хотя, как по мне, у новозеландца мало шансов составить достойную конкуренцию нашему Усику,

– сказал Хитров.

Напомним, что после боя против Баколе Джозеф Паркер выразил желание драться за титул с Александром Усиком. Новозеландец хочет отобрать чемпионский пояс у Короля хевивейта.