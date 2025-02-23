Хедлайнером вечера бокса стал бой между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Новозеландский боксер досрочно победил конголезского визави во втором раунде мегафайта.

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Что Паркер сказал после победы

Джозеф Паркер должен был драться за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе против Даниэля Дюбуа. Однако британский боксер заболел и снялся с поединка. Его заменил другой супертяжеловес Мартин Баколе.

Баколе оказался не готовым к бою. Паркер с легкостью победил Мартина, не оставив ему никаких шансов. Таким образом Джозеф сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Джозеф Паркер дал комментарий после боя против Мартина Баколе. В частности, он рассказал, благодаря чему смог одолеть здоровенного конголезского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Я сильный здоровый в прекрасной форме, и за это спасибо этим двум людям и своей упорной работе. Мы с Энди обсуждали тактику, он все разложил по полочкам. Мне нужно было сохранять терпение,

– прокомментировал Паркер.

Также Джозеф Паркер поделился планами на следующие поединки. Новозеландец имеет амбициозные цели и хочет стать чемпионом мира. Боксер хочет драться с Александром Усиком.

А теперь я хочу сказать: кто следующий? Как я могу получить бой за титул? Как я могу стать чемпионом мира снова? Если Усику нужен партнер для танцев, я попрошу дядю Фрэнка организовать этот поединок. Но я хочу драться за титул и снова стать чемпионом мира,

– сказал Джозеф.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что победитель получит право драться с Александром Усиком. Поэтому Джозеф Паркер сможет драться с украинским чемпионом, чтобы стать полноценным обладателем титула WBO.