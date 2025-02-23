Хедлайнером вечора боксу став бій між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Новозеландський боксер достроково переміг конголезького візаві у другому раунді мегафайту.

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Що Паркер сказав після перемоги

Джозеф Паркер мав битись за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа. Проте британський боксер захворів та знявся з поєдинку. Його замінив інший супертяж Мартін Баколе.

Баколе виявився не готовим до бою. Паркер з легкістю переміг Мартіна, не залишивши йому жодних шансів. Таким чином Джозеф зберіг титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Джозеф Паркер дав коментар після бою проти Мартіна Баколе. Зокрема, він розповів, завдяки чому зміг здолати здоровенного конголезького боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Я сильний здоровий у чудовій формі, і за це дякую цим двом людям та своїй наполегливій роботі. Ми з Енді обговорювали тактику, він усе розклав по поличках. Мені потрібно було зберігати терпіння,

– прокоментував Паркер.

Також Джозеф Паркер поділився планами на наступні поєдинки. Новозеландець має амбітні цілі та хоче стати чемпіоном світу. Боксер хоче битись з Олександром Усиком.

А тепер я хочу сказати: хто наступний? Як я можу отримати бій за титул? Як я можу стати чемпіоном світу знову? Якщо Усику потрібен партнер для танців, я попрошу дядька Френка організувати цей поєдинок. Але я хочу битися за титул і знову стати чемпіоном світу,

– сказав Джозеф.

Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація про те, що переможець отримає право битись з Олександром Усиком. Тому Джозеф Паркер зможе битись з українським чемпіоном, аби стати повноцінним володарем титулу WBO.