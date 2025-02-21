Промоутер Джошуа анонсував повернення Ф'юрі у ринг заради британської битви

На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі несподівано для усіх вчергове поставив крапку на своїй боксерській кар'єрі після двох поразок від Олександра Усика. "Циганський король" не став чекати британської битви проти Ентоні Джошуа.

Раніше промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповідав, що дав Тайсону Ф'юрі 3-4 тижні на прийняття рішення щодо відновлення кар'єри заради поєдинку. Однак "Циганський король" насолоджується відпочинком та не поспішає повертатись у ринг.

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Заяв про повернення Ф'юрі стає все більше

Напередодні вечора боксу 22 лютого в ЕР-Ріяді Хірн знову заговорив про можливе повернення у ринг балакучого Тайсона. Відомий промоутер анонсував черговий камбек Ф'юрі у бокс заради бою із Ей Джеєм, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

Також Хірн анонсував кількість поєдинків, які його клієнт проведе у 2025-му році.

Ми ще не ухвалили жодного рішення щодо майбутнього Джошуа. Тайсон Ф'юрі має повернутися через декілька тижнів, щоб битися з Ентоні. Ми ухвалимо рішення про наступного суперника після 22 лютого. Джошуа двічі буде битися цього року. Перший бій буде влітку, а другий ближче до кінця року,

– сказав Едді Хірн.

Цікаво, що раніше промоутер Тайсона Френк Воррен анонсував якісь грандіозні плани Ф'юрі, але не став розповідати про них. Лише заінтригувавши фанатів боксу.

Відзначимо, що після чергового закінчення кар'єри Ф'юрі вже одного разу побував на публіці на одному із вечорів боксу у Манчестері. "Циганський король" приїхав у ринг-сайд, аби підтримати свого двоюрідного брата Вальтера Ф'юрі, який побився в андеркарді бою Чісора – Валлін.