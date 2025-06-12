Відомий промоутер склав футбольну збірну із боксерів: яку позицію отримав Усик

Авторитетний промоутер Едді Хірн обрав стартову одинадцятку для футбольного матчу. Однак у ній не виявилось жодного представника футболу.

Едді Хірн склав стартовий склад виключно із боксерів. Промоутер Ентоні Джошуа включив у цю одинадцятку трьох топових супертяжів, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Хто потрапив у стартовий склад від Едді Хірна

Авторитетний менеджер поставив у старт українського чемпіона світу Олександра Усика. Українець опинився на позиції лівого флангового захисника. Такий свій вибір Хірн пояснив тим, що Усик має хорошу фізичну підготовку, багато енергії та спритність, аби підключатись до атак команди, а також сідати в оборону під час наступу суперника.

Відзначимо, що на позиції голкіпера опинився Тайсон Ф'юрі, якого Усик двічі здолав у 2024-му році. Після цих дебютних поразок "Циганський король" вчергове закінчив професійну кар'єру.

Одним із двох нападників став зірковий британець та підопічний промоутера Ентоні Джошуа.

Хірн склав футбольну збірну із боксерів: дивіться відео

Відзначимо, що Усик має контракт із житомирським Поліссям. Олександр є на офіційному сайті "вовків" під 17-м номером. Боксер вже виходив на футбольне поле у футболці Полісся. Було це у рамках зимового товариського турніру Winter Cup.

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань запевнив, що у команді розраховують на Усика. Однак наразі уся увага Олександра зосереджена на боксі. Адже вже 19 липня 2025 року в українського чемпіона світу відбудеться реванш проти Даніеля Дюбуа.