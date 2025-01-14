Маніпуляція заради грошей: відомий промоутер не вірить у закінчення кар'єри Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі 13 січня 2025 року вкотре оголосив про закінчення кар'єри. Повішав британець свої рукавички на цвях після двох поразок у 2024-му від Олександра Усика.

"Циганський король" вирішив попрощатись із боксом на тлі чуток про ймовірну битву із Ентоні Джошуа. Авторитетний промоутер Едді Хірн відреагував на рішення Тайсона Ф'юрі.

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Хірн сумнівається у рішенні Ф'юрі щодо кінця кар'єри

Едді Хірн сумнівається, що британець назавжди закінчив із боксом. Промоутер вірить, що Тайсон не поставив крапку на своїй кар'єрі. Керівник компанії "Matchroom Boxing" впевнений, що ще існують шанси на організацію бою Ф'юрі проти Джошуа. І знову тут фігурують гроші, пише 24 Канал із посиланням на Matchroom Boxing.

Так, якщо у Тайсона немає бажання більше змагатися, то завершення кар'єри дійсно є найкращим варіантом. Це розчарування для фанатів боксу, тому що у нас зараз є шанс організувати бій Тайсона з Джошуа. Я не вірю, що Ф'юрі закінчить, не побившись з Ентоні. Я сумніваюся, що ми бачили востаннє Тайсона. Краще піти з боксу, щоб тобі потім хтось платив за повернення,

– заявив Хірн.

Промоутер "Циганського короля" не виключив можливості проведення бою проти Ей Джея.

Цікаво, що бій Ф'юрі – Джошуа входив у список поєдинків, які у 2025-му році хоче провести Туркі Аль аш-Шейх. Навіть Олександр Усик вже встиг зробити свій прогноз на можливого переможця цієї битви британців.