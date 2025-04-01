"Пляма на репутації": відомий промоутер порадив Усику уникнути наступних боїв та йти на пенсію

Авторитетний промоутер Едді Хірн звернувся до Олександра Усика. Відомий менеджер порадив непереможному українському боксеру піти на пенсію.

Едді Хірн попросив Олександра Усика закінчити кар'єру, поки це можна зробити на красивій ноті. Промоутер впевнений, що у реванші проти Даніеля Дюбуа українець ризикує зазнати першої поразки у професіоналах, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Хірн назвав ризик для Усика

Менеджер не розуміє, навіщо Усику виходити у ринг проти Джозефа Паркера та проводити реванш із Дюбуа.

Я чув, що він хоче вдруге стати абсолютним чемпіоном світу. Та він старіє і може програти у наступному поєдинку. Ф'юрі сильно вимотав Усика, у того залишилося мало сил. Якщо він програє Дюбуа, то отримає величезну пляму на своїй репутації,

– заявив Хірн.

Раніше колишній чемпіон світу Карл Фроч запевняв, якщо Усик вдруге переможе Дюбуа, то одразу може йти на заслужену пенсію у статусі непереможного боксера.

Директора команди українця Сергій Лапін розповів, де Усик може провести тренувальний табір перед своїм наступним боєм. Олександр зосереджений на двобою за "абсолют" у хевівейті, який він вже здобував завдяки першій перемозі над Тайсоном Ф'юрі. Очікується, що у середині літа або на початку осені поточного року Усик повернеться у ринг.