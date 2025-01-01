Хірн вважає, що Джошуа мав перевагу над Усик у реванші. Однак промоутер відзначив характер, який проявив український чемпіон, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Усик проявив бажання перемогти

Промоутер ексчемпіона світу Ентоні Джошуа зазначив, що Олександр Усик в останніх раундах проти його підопічного показав велике бажання перемогти. Едді Хірн вважає, що зараз українець великий фаворит у боях з Джошуа та Ф'юрі.

Британець зазначив, що у першому поєдинку Ей-Джей не втримав темп, але у другому бою він мав хорошу спробу. Хірн розповів, що після дев'яти раундів думав, що Джошуа переможе, але Усик показав найкращий виступ.

Я вважав, що з ним покінчено, але він якимось чином задав жару. В останніх трьох раундах, він виграв бій, так що чесно кажучи, я не впевнений, що хтось може його перемогти,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа у реванші, який відбувся у 2022 році. Раншіе промоутер британця Едді Гірн назвав прізвище наступного суперника українського чемпіона.