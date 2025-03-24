"Готуйтесь": промоутер заінтригував відповіддю щодо наступного бою Джошуа

Промоутер Едді Хірн розповів про найближче майбутнє свого клієнта Ентоні Джошуа. Відомий промоутер запевнив, що Ей Джей володіє високим статусом у боксі, тому зможе собі обрати будь-якого опонента.

Представник британського боксера запевнив, що у нинішньому боксі, якщо у тебе є гучне ім'я, то можеш битися з ким завгодно та коли завгодно. Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа став найбільш привабливим бійцем у комерційному плані після чергового відходу на пенсію Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хірн не вірить у титульний бій для Джошуа

Також авторитетний промоутер заговорив про бій проти боксера-блогера Джейка Пола, який заявляв, що "надере дупу" Ей Джею.

"Джейк Пол не є серйозним опонентом для Канело Альвареса, але вони підписали контракт. Джошуа – дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі та все ще головна зірка дивізіону. Тому він може вибирати собі суперників, як захоче", – сказав Хірн.

Едді Хірн додав, що слід набратись трішки терпіння, аби незабаром дізнатись про наступного суперника Джошуа.

Але я не думаю, що його наступний бій буде за титул чемпіона світу. Не буду зараз багато говорити, але готуйтеся,

– заявив промоутер Ей Джея.

Нагадаємо, що була інформація, що Джошуа претендував на бій проти переможця протистояння Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер. На нього теж полював Олександр Усик. Але британець знявся з бою через хворобу. Попри це все ні Джошуа, ні Усик не відкидають факту можливих реваншів проти "Динаміта".

Востаннє Джошуа виходив у ринг у вересні минулого року, коли був нокаутований Дюбуа. Ця поразка стала для Ентоні четвертою у професійній кар'єрі у 32-х боях, у яких здобув 28 перемог (25 – нокаутом).