Менеджер розповів, скільки часу є в Ломаченка, аби прийняти фінальне рішення щодо кар'єри

Кар'єра Василя Ломаченка досі перебуває під великим знаком питання. Менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів, що Ломаченко відновив тренувальний процес, але це не означає, що Василь прийняв рішення продовжити кар'єру.

Василь Ломаченко позбувся проблем зі спиною. Але ні український боксер, ні його тренер досі не визначилися з майбутнім у великому спорті.

До теми Ломаченко відновив тренування після проблем зі спиною, але його кар'єра досі під питанням

Рішення досі немає

Менеджер українця Егіс Клімас розповів, що за правилами IBF, у Ломаченка та його команди є час до жовтня поточного 2025-го року, повідомляє 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media. Адже саме до 8 жовтня українець повинен провести захист титулу проти переможця бою Реймонд Мураталла – Заур Абдуллаєв, у якому визначиться тимчасовий чемпіон світу IBF.

Рішення досі не прийнято. Ні Папаченко, ні Ломаченко нічого не вирішили. Він почав тренуватися, але ми не знаємо, що буде далі. Подивимося,

– розповів Клімас.

Довідка. Мураталла у листопаді минулого року здолав Хесуса Переса Кампоса, а Абдуллаєв переміг у жовтні 2024-го Хуана Хав’єра Карраско з Аргентини.

Натомість Ломаченко у травні минулого року переміг колишнього "абсолюта" легкої ваги з Австралії Джорджа Камбососа. Також у 2024 році Василь міг вийти у ринг проти Шакура Стівенсона, але через проблеми зі спиною "злився" із цього двобою.

Наразі Ломаченко зупинився на статистиці 21 проведений бій у професіоналах, у яких здобув 18 перемог (12 – нокаутом), зазнавши трьох поразок.