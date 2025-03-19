Ломаченко відновив тренування після проблем зі спиною, але його кар'єра досі під питанням

Майбутнє українського боксера Василя Ломаченка досі не має фінальної ясності. Менеджер боксера Егіс Клімас сповістив позитивні новини щодо спортивного життя Ломаченка.

Егіс Клімас розповів, що Василь Ломаченко повернувся до тренувального процесу після проблем зі спиною, які виявились не настільки серйозними, як цю інформацію подавали у пресі. Менеджер українського боксера назвав дедлайн фінального рішення Ломаченка, інформує 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media.

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Ломаченко повернувся до тренувань

Однак навіть менеджер боксера до кінця не знає, яке рішення щодо свого майбутнього прийме чемпіон світу.

Ломаченко почувається добре. У нього була невелика травма спини, але зараз він уже відновлюється і починає тренування. Можливо, через місяць чи два в нас будуть дуже хороші новини – або він повернеться, або завершить кар’єру – наразі невідомо,

– сказав Клімас.

Раніше Егіс Клімас назвав бажаного суперника для свого українського клієнта. Якраз цей боєць порадив Ломаченку віддати пояси та піти на заслужену пенсію.

До слова. Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. За його спиною 21 проведений бій, у яких він здобув 18 перемог (12 – нокаутом), а також зазнав трьох поразок.

Цікаво, що інший український боксер Олександр Гвоздик розповідав, що чув чутки про закінчення кар'єри Василя.

Декілька днів тому Василь Ломаченко відвідав чемпіонат України з боксу, який прийняла Одеса. Це був перший за довгий час публічний вихід титулованого боксера у люди.