Регулярний чемпіон WBA проведе титульний бій. Наступним суперником болгарина стане американець Майкл Хантер, інформує 24 канал із посиланням на FSalazarBoxing.

Читайте також Промоутер Джошуа назвав кількість поєдинків британця у 2025 році

Коли відбудеться бій

Всесвітня боксерська організація влаштувала промоутерські торги з мінімальною ставкою від одного мільйона доларів. Попри всі вагання боксерської спільноти, яка вважала, що ніхто не заплатить такі кошти, Дон Кінг вирішив організувати бій.

Легендарний промоутер заплатив 1 мільйон 100 тисяч доларів. Тому поєдинок між Кубратом Пулєвим та Майклом Хантером відбудеться, якщо не виникнуть непередбачувані обставини.

Бій між Кубратом Пулєв та Майкл Хантер зустрінуться 23 серпня у США. Арена, де відбудеться бій стане відома найближчим часом.

До слова. Майкл Хантер зазнав єдиної поразки у кар'єрі від Олександра Усика. Тоді у 2017 році український чемпіон здолав американського боксера одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Кубрат Пулєв бився у 2024 році та здолав німця Мануеля Чарра, здобувши титул регулярного чемпіона світу у крузервейті за версією WBA.

Майкл Хантер в останньому поєдинку зустрічався з Кассіусом Чейні. Американський боксер одноголосним рішенням суддів здолав земляка у червні 2024 року.