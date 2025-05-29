Регулярный чемпион WBA проведет титульный бой. Следующим соперником болгарина станет американец Майкл Хантер, информирует 24 канал со ссылкой на FSalazarBoxing.

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Когда состоится бой

Всемирная боксерская организация устроила промоутерские торги с минимальной ставкой от одного миллиона долларов. Несмотря на все колебания боксерского сообщества, которое считало, что никто не заплатит такие средства, Дон Кинг решил организовать бой.

Легендарный промоутер заплатил 1 миллион 100 тысяч долларов. Поэтому поединок между Кубратом Пулевым и Майклом Хантером состоится, если не возникнут непредвиденные обстоятельства.

Бой между Кубратом Пулевым и Майкл Хантер встретятся 23 августа в США. Арена, где состоится бой станет известна в ближайшее время.

К слову. Майкл Хантер потерпел единственное поражение в карьере от Александра Усика. Тогда в 2017 году украинский чемпион одолел американского боксера единогласным решением судей.

Последний раз Кубрат Пулев дрался в 2024 году и одолел немца Мануэля Чарра, получив титул регулярного чемпиона мира в крузервейте по версии WBA.

Майкл Хантер в последнем поединке встречался с Кассиусом Чейни. Американский боксер единогласным решением судей одолел земляка в июне 2024 года.