Екссуперник Усика дізнався ім'я наступного суперника: дата бою

Зовсім скоро глядачі зможуть побачити видовищний мегафайт. Легендарний Донг Кінг організує поєдинок для болгарського боксера Кубрата Пулєва.

Регулярний чемпіон WBA проведе титульний бій. Наступним суперником болгарина стане американець Майкл Хантер, інформує 24 канал із посиланням на FSalazarBoxing.

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Коли відбудеться бій

Всесвітня боксерська організація влаштувала промоутерські торги з мінімальною ставкою від одного мільйона доларів. Попри всі вагання боксерської спільноти, яка вважала, що ніхто не заплатить такі кошти, Дон Кінг вирішив організувати бій.

Легендарний промоутер заплатив 1 мільйон 100 тисяч доларів. Тому поєдинок між Кубратом Пулєвим і Майклом Хантером відбудеться, якщо не виникнуть непередбачувані обставини.

Бій між Кубратом Пулєв і Майкл Хантер зустрінуться 23 серпня у США. Арена, де відбудеться бій стане відома найближчим часом.

До слова. Майкл Хантер зазнав єдиної поразки у кар'єрі від Олександра Усика. Тоді у 2017 році український чемпіон здолав американського боксера одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Кубрат Пулєв бився у 2024 році та здолав німця Мануеля Чарра, здобувши титул регулярного чемпіона світу у крузервейті за версією WBA.

Майкл Хантер в останньому поєдинку зустрічався з Кассіусом Чейні. Американський боксер одноголосним рішенням суддів здолав земляка у червні 2024 року.