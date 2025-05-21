Ембер Філдс на власній сторінці в інстаграм опублікувала порцію відвертих фото. Розкішна дівчина похизувалась чудовою фігурою, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Ембер Філдс

Ембер Філдс постала перед камерою у розкішному образі. Для цього модель обрала яскравий жовтий купальник, який підкреслив її струнку фігуру та виразні форми.

Ембер Філдс у яскравому купальнику / Фото з інстаграму ринг-гьорл

Нагадаємо, що Ембер Філдс захоплюється спортом. Зокрема, найвідоміша ринг-гьорл США займається боксом.

Окрім цього, дівчина регулярно бере участь у фотосесіях для глянцевого журналу Playboy. За інстаграмом Філдс стежить понад мільйон підписників.