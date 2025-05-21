Эмбер Филдс на собственной странице в инстаграм опубликовала порцию откровенных фото. Роскошная девушка похвасталась великолепной фигурой, сообщает 24 канал.

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Невероятная Эмбер Филдс

Эмбер Филдс предстала перед камерой в роскошном образе. Для этого модель выбрала яркий желтый купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру и выразительные формы.

Эмбер Филдс в ярком купальнике / Фото из инстаграма ринг-герл

Напомним, что Эмбер Филдс увлекается спортом. В частности, самая известная ринг-герл США занимается боксом.

Кроме этого, девушка регулярно участвует в фотосессиях для глянцевого журнала Playboy. За инстаграмом Филдс следит более миллиона подписчиков.