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21 травня, 22:56
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Зірка Playboy та найвідоміша ринг-гьорл потішила публіку гарячим контентом у купальнику

Єгор Торяник
Основні тези
  • Ембер Філдс, відома ринг-гьорл і модель Playboy, виклала відверті фото в жовтому купальнику на своїй сторінці в Instagram.
  • Філдс активно займається спортом, зокрема боксом, і регулярно бере участь у фотосесіях.

Зірка Playboy Ембер Філдс активно бере участь у різних фотосесіях. Найвідоміша ринг-гьорл Америки потішила фанів новим гарячим контентом.

Ембер Філдс на власній сторінці в інстаграм опублікувала порцію відвертих фото. Розкішна дівчина похизувалась чудовою фігурою, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Ембер Філдс

Ембер Філдс постала перед камерою у розкішному образі. Для цього модель обрала яскравий жовтий купальник, який підкреслив її струнку фігуру та виразні форми.

Ембер Філдс у яскравому купальнику / Фото з інстаграму ринг-гьорл

Нагадаємо, що Ембер Філдс захоплюється спортом. Зокрема, найвідоміша ринг-гьорл США займається боксом. 

Окрім цього, дівчина регулярно бере участь у фотосесіях для глянцевого журналу Playboy. За інстаграмом Філдс стежить понад мільйон підписників.