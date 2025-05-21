Зірка Playboy та найвідоміша ринг-гьорл потішила публіку гарячим контентом у купальнику
- Ембер Філдс, відома ринг-гьорл і модель Playboy, виклала відверті фото в жовтому купальнику на своїй сторінці в Instagram.
- Філдс активно займається спортом, зокрема боксом, і регулярно бере участь у фотосесіях.
Зірка Playboy Ембер Філдс активно бере участь у різних фотосесіях. Найвідоміша ринг-гьорл Америки потішила фанів новим гарячим контентом.
Ембер Філдс на власній сторінці в інстаграм опублікувала порцію відвертих фото. Розкішна дівчина похизувалась чудовою фігурою, повідомляє 24 канал.
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Неймовірна Ембер Філдс
Ембер Філдс постала перед камерою у розкішному образі. Для цього модель обрала яскравий жовтий купальник, який підкреслив її струнку фігуру та виразні форми.
Ембер Філдс у яскравому купальнику / Фото з інстаграму ринг-гьорл
Нагадаємо, що Ембер Філдс захоплюється спортом. Зокрема, найвідоміша ринг-гьорл США займається боксом.
Окрім цього, дівчина регулярно бере участь у фотосесіях для глянцевого журналу Playboy. За інстаграмом Філдс стежить понад мільйон підписників.