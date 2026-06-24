"Як тільки цей удар влучить, все буде скінчено": батько Ф'юрі дав прогноз на бій Джошуа

Джон Ф'юрі, батько ексчемпіона в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився думками про наступний бй Ентоні Джошуа. Уже в липні британець битиметься проти албанця Крістіана Пренги.

Джон Ф'юрі заявив, що Пренга – не той боксер, об якого Джошуа може спіткнутися. Його слова передає talkSPORT Boxing.

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Ф'юрі зробив прогноз на бій Джошуа – Пренга

Він наголосив на відмінності суперників, адже Пренга починав як кікбоксер і став професійним боксером без попереднього аматорського досвіду, тоді як Джошуа пройшов шлях з любительського до професійного боксу.

Я знаю, як це працює з кікбоксерами. Я працюю з кікбоксером елітного рівня, і я знаю, наскільки важко було перевести його в бокс. Я просто не думаю, що він становитиме велику загрозу для "Ей-Джея",

– сказав Ф'юрі.

Батько "Циганського короля" прогнозує, що Джошуа зможе нокаутувати Пренгу.

"Я думаю, він придивиться до нього. На жаль, я думаю, що він занадто швидко підставить підборіддя. А "Ей-Джей" має руйнівну силу. Тож, як тільки цей удар влучить, все буде скінчено", – сказав він.

Джошуа після бою з Пренгою зустрінеться з Ф'юрі

Нагадаємо, що Джошуа проведе поєдинок проти Пренги 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Після цього очікується, що суперником британця стане його земляк Тайсон Ф'юрі.

У квітні спортсмени офіційно уклали угоду про бій, який має відбутися вже восени 2026 року. Місцем двобою може стати Велика Британія, США чи Саудівська Аравія.

Варто зазначити, що Джошуа та Ф'юрі домовилися тільки про один бій, тому реваншу між ними не передбачено.