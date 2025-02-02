Промоутер Джошуа назвав головну ціль британського супертяжа

Ентоні Джошуа беззаперечно велика фігура у світовому боксі. Британський супертяж планує повернутись на вершину, але йому знову треба пройти тернистий шлях.

Едді Хірн висловився щодо кар'єри свого підопічного. Промоутер ЕйДжея розповів про ціль боксера на найближчий час, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Джошуа хоче повернути титул

Ентоні Джошуа має наміри повернути титул чемпіона світу у надважкій вазі. Едді Хірн розповів, коли британський боксер зможе знову забрати усі лаври собі.

Також промоутер зазначив, що це може відбутись не у поєдинку з Даніелем Дюбуа. Спортивний функціонер назвав іншого суперника для свого підопічного.

Реванш з Даніелем Дюбуа? Навіть не реванш з Дюбуа, а титул чемпіона світу у надважкій вазі. Я думаю, що Джозеф Паркер переможе Дюбуа, тож, можливо, ми битимемося з Паркером,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що бій Паркер – Дюбуа відбудеться 22 лютого. На кону поєдинку в Ер-Ріяді титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.