З'явилась несподівана дата можливого повернення у ринг Джошуа

Чим ближче до кінця 2025 року, тим більше чуток з'являється навколо Ентоні Джошуа. У пресі вже не лише йому підібрала цілу низку можливих суперників, а й заговорили про дедлайн наступного бою.

Як повідомляє видання BoxingScene, є велика ймовірність, що Ентоні Джошуа ще до кінця 2025 року може повернутись у ринг. Не виключено, що Ей Джей поб'ється в Африці, пише 24 Канал.

Читайте також Відомий тренер оцінив шокуюче рішення Джошуа приєднатись до табору Усика

Коли Джошуа може повернутись у ринг?

Мова йде про вечір боксу 20 грудня у Гані.

Виявляється, що британський супертяж вже давно мріяв провести бій на африканському континенті. Сам Джошуа готовий вийти у ринг вже у грудні 2025 року.

Раніше промоутер Ей Джея Едді Хірн розповідав, якщо Джошуа поб'ється у рамках цього вечора боксу, то буде це в андеркарді, а у суперниках не буде топового бійця.

Нагадаємо, що Джошуа хоче доєднатись до тренувального табору Олександра Усика, аби попрацювати із командою, яка вже двічі його перемагала. При цьому його нинішній тренер Бен Девісон може продовжити співпрацю з ним.

Інший відомий наставник Адам Сміт вважає, що таке рішення Джошуа може бути для нього правильним кроком. Водночас промоутер Едді Хірн в інтерв'ю iFL TV розповів, що наразі немає ніякого остаточного рішення щодо такого приєднання Джошуа до табору Усика в іспанській Валенсії.

"Послухайте, є одна річ, яку Ей Джей завжди робив — це подорожував, працював у таборах, здобував знання, набував досвіду, і саме цим він займається у вільний час. Знаєте, коли він не в таборі, він тренується, розмовляє, навчається. Ніякого рішення з цього приводу немає. Знаєте, я бачив деякі спекуляції, але поки що підтверджувати нічого", – сказав промоутер.

Статистика Ентоні Джошуа