Появилась неожиданная дата возможного возвращения в ринг Джошуа

Чем ближе к концу 2025 года, тем больше слухов появляется вокруг Энтони Джошуа. В прессе уже не только ему подобрали целый ряд возможных соперников, но и заговорили о дедлайне следующего боя.

Как сообщает издание BoxingScene, есть большая вероятность, что Энтони Джошуа еще до конца 2025 года может вернуться в ринг. Не исключено, что Эй Джей подерется в Африке, пишет 24 Канал.

Когда Джошуа может вернуться в ринг?

Речь идет о вечере бокса 20 декабря в Гане.

Оказывается, что британский супертяжеловес уже давно мечтал провести бой на африканском континенте. Сам Джошуа готов выйти в ринг уже в декабре 2025 года.

Ранее промоутер Эй Джея Эдди Хирн рассказывал, если Джошуа подерется в рамках этого вечера бокса, то будет это в андеркарде, а в соперниках не будет топового бойца.

Напомним, что Джошуа хочет присоединиться к тренировочному лагерю Александра Усика, чтобы поработать с командой, которая уже дважды его побеждала. При этом его нынешний тренер Бен Дэвисон может продолжить сотрудничество с ним.

Другой известный наставник Адам Смит считает, что такое решение Джошуа может быть для него правильным шагом. В то же время промоутер Эдди Хирн в интервью iFL TV рассказал, что пока нет никакого окончательного решения относительно такого присоединения Джошуа к лагерю Усика в испанской Валенсии.

"Послушайте, есть одна вещь, которую Эй Джей всегда делал - это путешествовал, работал в лагерях, получал знания, приобретал опыт, и именно этим он занимается в свободное время. Знаете, когда он не в лагере, он тренируется, разговаривает, учится. Никакого решения по этому поводу нет. Знаете, я видел некоторые спекуляции, но пока подтверждать нечего", – сказал промоутер.

