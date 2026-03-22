"Потрібен дозвіл лікарів": промоутер розкрив деталі повернення Джошуа після великої трагедії

Ентоні Джошуа наприкінці 2025 року потрапив у смертельну аварію у Нігерії, після чого поставив на паузу спортивну кар'єру. Едді Гірн, промоутер боксера, розповів, в якому стані британець.

Голова компанії Matchroom Sport підтвердив, що "Ей Джей" вже перебуває у тренувальному таборі, інформує BoxingScene. Однак наразі немає остаточної дати повернення британця на ринг.

Дивіться також "Він би добре показав себе в мої часи": Люїс порівняв Усика з відомим боксером

Коли повернеться Джошуа?

Гірн не виключив, що наступний бій Джошуа відбудеться у липні 2026 року. Проте для поєдинку потрібно дочекатися дозволу від лікарів щодо його стану.

Я розмовляв із Джошуа вчора ввечері, а сьогодні вранці він сказав: "У мене був чудовий тиждень. Я почуваюся чудово". Ось його слова: "Я почуваюся чудово",

– заявив Едді.

За словами промоутера, тренувальний табір є улюбленим місцем боксера, тому Джошуа щасливий, що повернувся до робочого режиму.

Хто стане суперником Джошуа?

Напередодні Boxing King Media повідомило, що суперником Джошуа може стати його земляк Ділліан Вайт.

Шляхи спортсменів вже перетиналися на аматорському та професійному ринзі у 2009 та 2015 роках відповідно. В обох випадках перемогу святкував "Ей-Джей".

Гірн назвав "абсолютною неправдою" інформацію, що Вайт стане суперником Джошуа. Однак промоутер не виключив, що такий бій може відбутися.

Це абсолютна неправда. Жодної розмови про Ділліана Вайта. До речі, я не виключаю Ділліана Вайта, але його ім'я ніколи не згадувалося в розмовах між мною та "Ей Джеєм", і ніяких переговорів не ведеться – абсолютно нічого,

– запевнив Гірн.

Що відомо про повернення Джошуа?