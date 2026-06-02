"Це було б грандіозно": Джошуа оцінив можливість реваншу між Усиком та Верховеном

У Єгипті 23 травня боксер Олександр Усик провів поєдинок проти кікбоксера Ріко Верховена. Зустріч відбулася біля пірамід Гізи та завершилася перемогою українця.

Результат цього протистояння оцінив Ентоні Джошуа. Своєю думкою колишній чемпіон світу у надважкій вазі поділився на ютуб-каналі The Stomping Ground.

Що сказав Джошуа про бій Усик – Верховен?

На думку британця, головну роль у розв'язці бою відіграв суддя у рингу. Джошуа зазначив, що поєдинок був хорошим, проте акцентував увагу на передчасному, на його думку, рішенні рефері.

Усик зробив те, що зробив. Пам'ятайте: справа була не в Усику, а в рефері,

– заявив Ентоні.

Він підкреслив, що дії третіх осіб у рингу часто стають вирішальними для спортивного майбутнього атлетів.

На жаль, від рефері залежать кар'єри бійців. Ми бачили це знову і знову у професійному боксі. Рефері ухвалив рішення. Він професіонал,

– додав ексчемпіон.

На завершення Джошуа висловив сподівання на проведення повторного поєдинку між українцем та нідерландцем, назвавши потенційний реванш "грандіозним".

Які ключові події бою Усик – Верховен?

Поєдинок між українським чемпіоном та легендою кікбоксингу з Нідерландів, що відбувся 23 травня у Гізі на фоні знаменитих пірамід, завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 11-му раунді.

Незважаючи на статус аутсайдера в класичному боксі, Верховен приємно здивував глядачів своєю активністю на початку бою.

За кілька секунд до фінального гонгу 11-го раунду досвід Усика дав про себе знати: він влучним прямим ударом відправив Верховена в нокдаун. Коли Ріко піднявся, Усик кинувся на добивання, проте за одну секунду до завершення раунду рефері Марк Лайсон зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Поєдинок викликав жваві суперечки, оскільки на момент зупинки Усик перебував на межі першої поразки в кар'єрі.