Ентоні Джошуа зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Британський боксер наразі відновлюється від травми та готується до наступного поєдинку.

Ей Джей показав свою підготовку до поєдинку та плідну роботу на тренуваннях. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Ентоні Джошуа в інстаграмі.

Як Джошуа готується до бою?

Навесні 2025 року Ентоні Джошуа переніс операцію на лікті. А вже 17 вересня боксер з Великої Британії поділився відео з тренування.

Ей Джей продемонстрував роботу з боксерським мішком. Колишній чемпіон світу вразив фанатів своєю швидкістю.

Джошуа працює з мішком: дивіться відео

Раніше ми повідомляли про те, що Едді Хірн анонсував бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок між двома іменитими британськими боксерами має відбутися у 2026 році.

Хто такий Джошуа?