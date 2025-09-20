Колишній чемпіон світу вразив публіку швидкістю рук на тренуванні
- Ентоні Джошуа відновлюється від травми та готується до наступного поєдинку, демонструючи вражаючу швидкість на тренуваннях.
- Заплановано бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, який має відбутися у 2026 році.
Ентоні Джошуа зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Британський боксер наразі відновлюється від травми та готується до наступного поєдинку.
Ей Джей показав свою підготовку до поєдинку та плідну роботу на тренуваннях. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Ентоні Джошуа в інстаграмі.
Читайте також Пол може не отримати бій з кривдником Кличка: промоутер пояснив ризик
Як Джошуа готується до бою?
Навесні 2025 року Ентоні Джошуа переніс операцію на лікті. А вже 17 вересня боксер з Великої Британії поділився відео з тренування.
Ей Джей продемонстрував роботу з боксерським мішком. Колишній чемпіон світу вразив фанатів своєю швидкістю.
Джошуа працює з мішком: дивіться відео
Раніше ми повідомляли про те, що Едді Хірн анонсував бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок між двома іменитими британськими боксерами має відбутися у 2026 році.
Хто такий Джошуа?
Ентоні Джошуа за свою кар'єру провів 32 поєдинки, здобув 28 перемог, а також зазнав 5 поразок.
Британський боксер перемагав Володимира Кличка у 2017 році та двічі програвав Олександру Усику – 2021, 2022.
Едді Хірн, промоутер британця, в інтерв'ю Sky Sports розповів, коли Джошуа завершить кар'єру. Боксер піде на пенсію у 2027 році.