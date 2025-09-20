Энтони Джошуа совсем скоро вернется в профессиональный ринг. Британский боксер сейчас восстанавливается от травмы и готовится к следующему поединку.

Эй Джей показал свою подготовку к поединку и плодотворную работу на тренировках. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Энтони Джошуа в инстаграме.

Как Джошуа готовится к бою?

Весной 2025 года Энтони Джошуа перенес операцию на локте. А уже 17 сентября боксер из Великобритании поделился видео с тренировки.

Эй Джей продемонстрировал работу с боксерским мешком. Бывший чемпион мира поразил фанатов своей скоростью.

Джошуа работает с мешком: смотрите видео

Ранее мы сообщали о том, что Эдди Хирн анонсировал бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Поединок между двумя именитыми британскими боксерами должен состояться в 2026 году.

Кто такой Джошуа?