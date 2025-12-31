"Може відповісти лише час": промоутер розповів про майбутнє Джошуа після страшної ДТП

Ентоні Джошуа нещодавно переміг Джейка Пола. Після поєдинку британський боксер завітав у відпустку до Нігерії, де потрапив у страшну автокатастрофу.

Френк Воррен прокоментував майбутнє "Ей Джея" на тлі моторшної автотрощі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Mirror.

Читайте також Джошуа отримав пропозицію щодо бою з боксером, у якого раніше відібрав титул WBO

Що сказав Воррен про майбутнє Джошуа?

Промоутер заявив, що це жахливий період для усіх. Він сподівається, що боксер вийшов із ситуації без серйозних травм, але, на його думку, з психологічним станом у нього можуть бути проблеми.

Я навіть не знаю, чи матиме він бажання знову виходити в ринг або чи взагалі ще боксуватиме. Це те, на що може відповісти лише час,

– сказав Воррен.

Відзначимо, що офіційні повідомляли про те, що Джошуа зазнав незначних пошкоджень. Проте пізніше з'явилася інформація, що боксер отримав травми, які можуть серйозно вплинути на його кар'єру.

У якому стані Джошуа після ДТП?

Як повідомляє портал GB News, джерела наближені до "Ей Джея" розповіли, що він отримав травму коліна та ребер. Пошкодження можуть зірвати британську битву Джошуа проти Ф'юрі.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?