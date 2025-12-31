"Може відповісти лише час": промоутер розповів про майбутнє Джошуа після страшної ДТП
- Ентоні Джошуа потрапив у страшну автокатастрофу під час відпустки в Нігерії, отримавши травми коліна та ребер.
- Промоутер Френк Воррен висловив сумніви щодо майбутньої кар'єри Джошуа, зазначивши, що його психологічний стан може бути під загрозою.
Ентоні Джошуа нещодавно переміг Джейка Пола. Після поєдинку британський боксер завітав у відпустку до Нігерії, де потрапив у страшну автокатастрофу.
Френк Воррен прокоментував майбутнє "Ей Джея" на тлі моторшної автотрощі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Mirror.
Що сказав Воррен про майбутнє Джошуа?
Промоутер заявив, що це жахливий період для усіх. Він сподівається, що боксер вийшов із ситуації без серйозних травм, але, на його думку, з психологічним станом у нього можуть бути проблеми.
Я навіть не знаю, чи матиме він бажання знову виходити в ринг або чи взагалі ще боксуватиме. Це те, на що може відповісти лише час,
– сказав Воррен.
Відзначимо, що офіційні повідомляли про те, що Джошуа зазнав незначних пошкоджень. Проте пізніше з'явилася інформація, що боксер отримав травми, які можуть серйозно вплинути на його кар'єру.
У якому стані Джошуа після ДТП?
Як повідомляє портал GB News, джерела наближені до "Ей Джея" розповіли, що він отримав травму коліна та ребер. Пошкодження можуть зірвати британську битву Джошуа проти Ф'юрі.
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?
За даними ЗМІ, бій між Джошуа та Ф'юрі повинен відбутися у 2026 році. Промоутер Воррен говорив, що орієнтовна дата поєдинку – вересень наступного року.
Ф'юрі не проти повернутися на професійний ринг. Британець готовий знову битися, але, якщо отримає хороші умови щодо поєдинку.
Бій Джошуа – Ф'юрі очолить вечір боксу Riyadh Season 2026. Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії.