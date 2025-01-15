Але серед числа тих, хто не вірить у закінчення кар'єри Тайсона Ф'юрі, немає легенди боксу Роя Джонса. Колишній боксер порадив усім повірити у заяву "Циганського короля" та навів серйозний аргумент, пише 24 Канал із посиланням на Fightnews.info.

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Джонс про закінчення кар'єри Ф'юрі

Водночас Рой Джонс назвав суперника, який може повернути Тайсона у профі-ринг.

На мою думку, зараз варто вірити Тайсону, адже у нього більше нема потреби продовжувати кар'єру. Єдиний заради кого він може повернутися на ринг це Ентоні Джошуа,

– заявив Рой Джонс.

Такої ж думки щодо повернення заради бою з Джошуа дотримується й відомий промоутер Едді Хірн. Але Хірн, як і Даніель Дюбуа, не вірить, що фани більше не побачать Тайсона у ринзі.

А промоутер "Циганського короля" теж не виключив проведення бою Ф'юрі проти Джошуа, попри закінчення кар'єри Тайсона. Цей двобій Ф'юрі – Джошуа входить у плани Туркі Аль аш-Шейха на 2025-й рік.