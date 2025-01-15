Но среди числа тех, кто не верит в окончание карьеры Тайсона Фьюри, нет легенды бокса Роя Джонса. Бывший боксер посоветовал всем поверить в заявление "Цыганского короля" и привел серьезный аргумент, пишет 24 Канал со ссылкой на Fightnews.info.

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Джонс об окончании карьеры Фьюри

В то же время Рой Джонс назвал соперника, который может вернуть Тайсона в профи-ринг.

По моему мнению, сейчас стоит верить Тайсону, ведь у него больше нет необходимости продолжать карьеру. Единственный ради кого он может вернуться на ринг это Энтони Джошуа,

– заявил Рой Джонс.

Такого же мнения о возвращении ради боя с Джошуа придерживается и известный промоутер Эдди Хирн. Но Хирн, как и Даниэль Дюбуа, не верит, что фаны больше не увидят Тайсона в ринге.

А промоутер "Цыганского короля" тоже не исключил проведения боя Фьюри против Джошуа, несмотря на окончание карьеры Тайсона. Этот поединок Фьюри – Джошуа входит в планы Турки Аль аш-Шейха на 2025-й год.