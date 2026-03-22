"Я чудово провів час": Джошуа поділився враженнями від візиту до України

Британський боксер Ентоні Джошуа разом із Олександром Усиком відвідав Україну. Після поїздки він поділився своїми враженнями з прихильниками.

Він подякував Усику за теплий прийом та допомогу в організації поїздки на турнір Rising Stars. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі опублікував у інстаграм сторіс, у якій розповів про свої емоції від перебування в країні.

Дивіться також "Побачу на голові корону – тим Іваном її знесу": як Усик "уберіг" Голуба від зіркової хвороби

Що сказав Джошуа про візит до України?

Британському боксеру сподобалося в Україні та пообіцяв приїхати ще.

Україно, я чудово провів час. Дякую за теплий прийом та гостинність. Олександр Усик та Ready to Fight, дякую за запрошення. До наступної зустрічі,

– розповів Джошуа.

Ентоні Джошуа про поїздку в Україну

Що відомо про візит Джошуа до України?