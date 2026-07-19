"Він молиться щодня": Усик назвав найбільшу зміну в Джошуа

Олександр Усик розповів про те, у якій формі перебуває ексчемпіон світу Ентоні Джошуа. Перед наступним боєм британець проходив тренування разом з командою Усика.

В інтерв'ю Daily Mail Boxing Олександр заявив, що спілкувався зі своєю командою про Джошуа та зазначив, що британець виглядає добре.

Усик розповів про форму Джошуа

"Я знаю, що відбувається. Думаю, "Ей-Джей" у хорошому стані, але психологічно, фізично... Ми працюємо", – сказав Усик.

Також він поділився думкою про те, яка найбільша зміна відбулася в Ентоні Джошуа. За словами боксера, британець молиться щодня.

"Він молиться щодня. "Ей-Джей" молиться щодня. Для мене це дуже важливо. Це на першому місці. Тому що, коли у тебе є духовна сила... Твоя власна сила мала, але духовна – величезна. Бог – це батько всього світу. Бог каже, що якщо ти живеш добре – він допоможе і зробить твоє життя дивовижним. Якщо ти живеш погано, то він забере твою силу. І я думаю, що це справедливо. Працюєш – отримуєш. Не працюєш – не отримуєш", – сказав Усик.

Нагадаємо, вже 25 липня Джошуа повернеться на ринг після того, як наприкінці 2025 року вижив у смертельній аварії. Він проведе бій проти албанського боксера Крістіана Пренги.

Очікується, що цей поєдинок стане підготовкою перед майбутньою зустріччю з Тайсоном Ф'юрі. Сам Тайсон у проміжному поєдинку 24 липня вийде в ринг проти Маріуша Ваха.

Низка експертів позитивно оцінюють те, що Джошуа почав працювати з Усиком. Едді Гірн, промоутер "Ей-Джея", переконаний, що з допомогою Усика його підопічний розіб'є Ф'юрі.