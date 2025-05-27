Джошуа веде перемовини про три бої: у потенційному списку дубль із пенсіонером Ф'юрі
- Ентоні Джошуа веде перемовини щодо трьох поєдинків, включаючи можливий бій з Тайсоном Ф'юрі, хоча угода ще не підписана.
- Джошуа переніс операцію на плечі і планує повернення на ринг не раніше осені 2025 року.
- Тайсон Ф'юрі оголосив про відхід з боксу після двох поразок від Олександра Усика у 2024 році.
- Останній бій Джошуа відбувся у вересні минулого року, де він зазнав поразки від Даніеля Дюбуа.
Ентоні Джошуа переніс операцію на травмованому плечі та проходить реабілітацію. Попри це все британський супертяж активно працює над своїм майбутнім.
Ентоні Джошуа веде перемовини із головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх щодо угоди, у яку буде включено три поєдинки для Ей Джея. Наразі ця угода не підписана, пише 24 Канал із посиланням на NoSmokeBoxing.
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З ким може побитись Джошуа
Серед потенційних суперників у цій угоді може бути Тайсон Ф'юрі, а точніше – дубль проти "Циганського короля". А також Ділліан Вайт або Джаред Андерсон.
Довідка. Ділліан Вайт провів на профі-рингу 33 зустрічі – 30 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках. У Джареда Андерсона 18 проведених боїв у професіоналах, у яких здобув 17 звитяг (15 – нокаутом) при одній поразці.
Нагадаємо, що Ей Джей проведе свій наступний бій не раніше осені поточного 2025-го року. ЗМІ приписують Джошуа якраз битву проти Ф'юрі. Хоча на початку цього року Тайсон вчергове пішов на пенсію та, схоже, не збирається повертатись у професійний ринг. "Циганський король" попрощався із боксом після двох поразок від Олександра Усика у 2024-му, поставивши крапку на 37-ми поєдинках: 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна мирова.
До слова, востаннє Джошуа виходив у ринг у вересні минулого року, коли несподівано був нокаутований у бою проти Даніеля Дюбуа. Ця поразка стала для 35-річного британського супертяжа четвертою у 32-х поєдинках у професіоналах при 28 перемогах (25 – нокаутом).