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За його словами, після завершення кар'єри він хотів би зосередитися на інших заняттях, зокрема інвестиціях. Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Sun.

Джошуа заявив про намір незабаром завершити кар'єру

Наразі головна увага Джошуа зосереджена на наступному поєдинку.

Коли я піду на пенсію? Досить скоро. Я вже старію. З погляду спортсмена, я старію. Можливо, наше наступне інтерв'ю буде вже про плани на життя після боксу, адже це станеться незабаром. Мені залишилося провести в боксі не так багато років– заявив боксер.

Серед можливих варіантів він назвав придбання акцій або частки компанії Under Armour, з якою співпрацює з 2015 року.

Думаю, коли я закінчу битися, то стану спокійнішим. Тоді, можливо, розгляну можливість інвестувати в акції Under Armour або навіть придбати частку компанії. Але наразі мене все цілком влаштовує– зазначив британець.

11 грудня на стадіоні "Прінсіпаліті" в Кардіффі він має зустрітися з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Трансляцію боксерського вечора заплановано на платформі Netflix.

Цей бій стане можливістю для обох британців звести давні рахунки та визначити сильнішого у протистоянні, яке тривалий час залишалося одним із найбільш очікуваних у надважкій вазі.

Джошуа, професійний рекорд якого становить 30 перемог (27 нокаутом) і чотири поразки, здобув олімпійське золото на Іграх у Лондоні 2012 року. Згодом він двічі ставав чемпіоном світу в надважкій вазі.