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По его словам, после завершения карьеры он хотел бы сосредоточиться на других занятиях, в частности на инвестициях. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sun.

Джошуа заявил о намерении в ближайшее время завершить карьеру

Сейчас основное внимание Джошуа сосредоточено на следующем поединке.

Когда я уйду на пенсию? Довольно скоро. Я уже старею. С точки зрения спортсмена, я старею. Возможно, наше следующее интервью будет уже о планах на жизнь после бокса, ведь это произойдет скоро. Мне осталось провести в боксе не так много лет– заявил боксер.

Среди возможных вариантов он назвал приобретение акций или доли в компании Under Armour, с которой сотрудничает с 2015 года.

Думаю, когда я закончу драться, то стану спокойнее. Тогда, возможно, рассмотрю возможность инвестировать в акции Under Armour или даже приобрести долю в компании. Но пока меня все вполне устраивает– отметил британец.

11 декабря на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе он должен встретиться с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Трансляция боксерского вечера запланирована на платформе Netflix.

Этот бой станет для обоих британцев возможностью свести давние счеты и определить сильнейшего в противостоянии, которое долгое время оставалось одним из самых ожидаемых в супертяжелом весе.

Джошуа, профессиональный рекорд которого составляет 30 побед (27 нокаутом) и четыре поражения, завоевал олимпийское золото на Играх в Лондоне в 2012 году. Впоследствии он дважды становился чемпионом мира в супертяжелом весе.