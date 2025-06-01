Колишній чемпіон світу оцінив шанси Джошуа повернутись на вершину хевівейту

Ентоні Джошуа поступово готується до повернення у ринг. Британський боксер має наміри повернутись на вершину надважкого дивізіону.

Карл Фроч висловився про кар'єру Ей Джея. Колишній чемпіон світу відповів, чи зможе британець повернути собі минулу славу та стати королем хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch on Fighting.

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Фроч не вірить у Джошуа

Карл Фроч вважає, що Ентоні Джошуа не зможе повернутись у когорту топових представників надважкої ваги. На його думку, у Ей Джея залишився лише один поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Після чого британський боксер повинен піти на пенсію. Фроч наголосив, що реванш проти Усика або Дюбуа не відбудеться.

Я думаю, що Джошуа закінчив. Чесно кажучи, на мою думку, він закінчився, все. І єдиний потенційний бій для нього – проти Ф’юрі. Забудьте про реванш з Усиком, про Дюбуа. Ми знаємо, що станеться, адже вже бачили це,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа востаннє бився восени минулого року. Тоді британець достроково поступився Даніелю Дюбуа.

Раніше повідомляли, що Ентоні Джошуа переніс операцію та не повернеться на ринг найближчим часом.