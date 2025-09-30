Не лише у топових боксерських поєдинках може побачити феєричні нокаути. Один із них стався у рамках вечора боксу у німецькому Мюнхені.

Курйозний нокаут відбувся у поєдинку супертяжів Шкелькіма Адемажа та Сельчука Тезера. Не встигли уболівальники розгледіти боксерів, як бій вже було достроково завершено, інформує 24 Канал.

Цікаво Він не буде йти пити після бою, – Ф'юрі розповів, що особливого в Усику

Що сталось у бою в Мюнхені?

Їх протистояння не тривало й 5 секунд. Представник Косово Адемаж доволі легко викинув удар прямо у лоб суперника. Турецький боксер наче підкошений впав на канвас рингу та не зміг продовжити бій. Суддя відрахував Тезеру, який продовжував лежати на настилі.

Відео курйозного нокауту

Які останні новини у світі боксу?