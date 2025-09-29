Г'юї Ф'юрі в інтерв'ю Boxing King Media виділив один із домінуючих факторів Олександра Усика. На його думку, особливим українського боксера робить його сувора дисципліна, передає 24 Канал.

Варто дізнатись "Його команда дуже хоче цей бій": розкрито ім'я суперника Усика

Що робить Усика особливим на думку Ф'юрі?

Це та сторона, яку набувають, якої немає у багатьох боксерів. Британський боєць розповів, чого не буде робити Усик після своїх поєдинків.

Одна річ, яка є в Олександра Усика, це дисципліна. Те, чого немає у багатьох бійців. У нього є дисципліна, і він постійно повторює одне й те саме. Він пропускає своє тіло через пекло. Він стежить за собою і щоразу нарощує свій прогрес. Він не буде йти пити після бою, він вкладає в це всю свою душу і серце, і це окупається,

– заявив Ф'юрі.

Відзначимо, що в інтерв'ю Марії Єфросиніній український боксер розповідав, що полюбляє пиво, а от до міцніших алкогольних напоїв є байдужим. Усик може дозволити інколи собі випити декілька пляшечок пива.

До слова, попереду в Усика прощальний бій. Наразі невідомо, хто буде останнім суперником українця. Після закінчення своєї боксерської кар'єри Олександр планує побитись із Джейком Полом в октагоні за правилами ММА. Український чемпіон вже звернувся до Пола-молодшого.

Що відомо про Г'юї Ф'юрі?