Хьюи Фьюри в интервью Boxing King Media выделил один из доминирующих факторов Александра Усика. По его мнению, особенным украинского боксера делает его строгая дисциплина, передает 24 Канал.

Что делает Усика особенным по мнению Фьюри?

Это та сторона, которую приобретают, которой нет у многих боксеров. Британский боец рассказал, чего не будет делать Усик после своих поединков.

Одна вещь, которая есть у Александра Усика, это дисциплина. То, чего нет у многих бойцов. У него есть дисциплина, и он постоянно повторяет одно и то же. Он пропускает свое тело через ад. Он следит за собой и каждый раз наращивает свой прогресс. Он не будет идти пить после боя, он вкладывает в это всю свою душу и сердце, и это окупается,

– заявил Фьюри.

Отметим, что в интервью Марии Ефросининой украинский боксер рассказывал, что любит пиво, а вот к более крепким алкогольным напиткам равнодушен. Усик может позволить иногда себе выпить несколько бутылочек пива.

К слову, впереди у Усика прощальный бой. Пока неизвестно, кто будет последним соперником украинца. После окончания своей боксерской карьеры Александр планирует подраться с Джейком Полом в октагоне по правилам ММА. Украинский чемпион уже обратился к Полу-младшему.

