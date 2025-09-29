На рингу зустрілись ветерани – колишній чемпіон світу зі змішаних єдиноборств та ексчемпіон із боксу. Бій Вандерлея Сілви та Аселіно Фрейтаса минув у крузервейті у вазі до 90,7 кілограма, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Як українець скривдив Ріккі Хаттона у його останньому бою в кар'єрі: архівне відео

Як уболівальник нокаутував ексчемпіона ММА?

Щоправда, спершу Фрейтас не повинен був виходити у ринг проти легенди ММА. Аселіно замінив Вітора Белфорта. Попри значно меншу вагу саме Фрейтас взяв ініціативу у свої руки та притискав суперника до канатів. Вандерлей прийняв на себе не одну потужну комбінацію Аселіно.

Легенда змішаних єдиноборств нічого не зміг вигадати, як отримати попередження за грубий удар головою. На цьому ексчемпіон ММА не зупинився та продовжував боксувати за межами правил. Через що бій був достроково завершений дискваліфікацією Вандервея.

Після гонгу на рингу спалахнула сутичка, до якої підключились навіть уболівальники. Один із глядачів вистрибнув на ринг та вирубав Сілву.

Відео, як глядач нокаутував Сілву

Раніше джерело MF DAZN розповідало про дебют Тоні Фергюсона у боксерському рингу. Американець із перемоги над Натаніелем Бустаманте дебютував на профі-рингу.

Що відомо про Вандерлея Сілву?

49-річний колишній чемпіон ММА у напівважкій вазі PRIDE (2001 – 2007).

Тріумфатор та призер гран-прі PRIDE у напівважкій вазі, а також у 2006-му став призером у вільній вазі.

В октагоні Вандерлей провів 51 боїв, у яких оформив 35 перемог (25 – нокаутом) при 14 поразках, одній мировій та ще один двобій був таким, що не відбувся (дані ESPN).

Сілва має прізвисько "Скажений собака".

Востаннє виходив в октагон у 2018-му році, коли програв Квінтону Джексону.

Нещодавно легенда боксу Майк Тайсон під час розмови на камеру одним ударом нокаутував відомого ютубера. MrBeast.