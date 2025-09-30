Курйозний нокаут відбувся у поєдинку супертяжів Шкелькіма Адемажа та Сельчука Тезера. Не встигли уболівальники розгледіти боксерів, як бій вже було достроково завершено, інформує 24 Канал.

Цікаво Він не буде йти пити після бою, – Ф'юрі розповів, що особливого в Усику

Що сталось у бою в Мюнхені?

Їх протистояння не тривало й 5 секунд. Представник Косово Адемаж доволі легко викинув удар прямо у лоб суперника. Турецький боксер наче підкошений впав на канвас рингу та не зміг продовжити бій. Суддя відрахував Тезеру, який продовжував лежати на настилі.

Відео курйозного нокауту

Які останні новини у світі боксу?

  • Нещодавно також стався доволі неординарний момент на турнірі у Сан-Паулу. Один із глядачів вибіг на ринг після бою між Вайндерлеєм Сілвою та Аселіно Фрейтасом та відправив у нокаут першого.

  • Нагадаємо, що декілька днів тому WBO повідомила про раптово помер ганський боксер Ернест Акуші. За день до смерті бійцю різко стало погано. Відзначимо, що за 10 днів до передчасного відходу у кращий світ Акуші проводив бій, у якому програв Джейкобу Діксону.

  • До слова, на початку вересня 2025-го стало відомо про сенсаційний бій між Майком Тайсоном та Флойдом Мейвезером. Підтвердив бій сам "Залізний Майк" у своєму профілі в інстаграмі.