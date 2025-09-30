Курйозний нокаут відбувся у поєдинку супертяжів Шкелькіма Адемажа та Сельчука Тезера. Не встигли уболівальники розгледіти боксерів, як бій вже було достроково завершено, інформує 24 Канал.
Що сталось у бою в Мюнхені?
Їх протистояння не тривало й 5 секунд. Представник Косово Адемаж доволі легко викинув удар прямо у лоб суперника. Турецький боксер наче підкошений впав на канвас рингу та не зміг продовжити бій. Суддя відрахував Тезеру, який продовжував лежати на настилі.
Відео курйозного нокауту
