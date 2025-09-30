Курьезный нокаут состоялся в поединке супертяжей Шкелькима Адемажа и Сельчука Тезера. Не успели болельщики разглядеть боксеров, как бой уже был досрочно завершен, информирует 24 Канал.

Интересно Он не будет идти пить после боя, – Фьюри рассказал, что особенного в Усике

Что произошло в бою в Мюнхене?

Их противостояние не длилось и 5 секунд. Представитель Косово Адемаж довольно легко выбросил удар прямо в лоб соперника. Турецкий боксер как подкошенный упал на канвас ринга и не смог продолжить бой. Судья отсчитал Тезеру, который продолжал лежать на настиле.

Видео курьезного нокаута

Какие последние новости в мире бокса?