Курьезный нокаут состоялся в поединке супертяжей Шкелькима Адемажа и Сельчука Тезера. Не успели болельщики разглядеть боксеров, как бой уже был досрочно завершен, информирует 24 Канал.
Что произошло в бою в Мюнхене?
Их противостояние не длилось и 5 секунд. Представитель Косово Адемаж довольно легко выбросил удар прямо в лоб соперника. Турецкий боксер как подкошенный упал на канвас ринга и не смог продолжить бой. Судья отсчитал Тезеру, который продолжал лежать на настиле.
Видео курьезного нокаута
