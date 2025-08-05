Він вибив мені усі зуби, – легендарний Холіфілд назвав найкращого панчера в історії
- Евандер Холіфілд назвав Джорджа Формана найкращим панчером в історії, згадуючи бій 1991 року, коли Форман вдарив його в 11-му раунді.
- Форман провів 81 бій, здобувши 76 перемог, з них 68 нокаутом, а Холіфілд має 44 перемоги з 57 поєдинків у професійній кар'єрі.
- Форман помер 21 березня 2025 року у віці 76 років.
Колишній багаторазовий чемпіон світу Евандер Холіфілд висловив свою думку щодо найкращих панчерів в історії боксу. Легендарний ексбоксер назвав одного колишнього суперника.
Евандер Холіфілд обрав Джорджа Формана. Американський колишній боксер пригадав бій проти Формана, який відбувся 19 квітня 1991 року в Атлантік-Сіті (США), пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.
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Хто найсильніший панчер в історії за версією Холіфілда?
Той двобій закінчився перемогою Холіфілда. Евандер захистив пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF з підсумками усіх 12 раундів.
Холіфілд розповів про удар в 11-му раунді, коли подумав, що Форман вибив йому усі зуби.
Найсильніше мене вдарив Джордж Форман. Він вдарив мене один раз в одинадцятому раунді, а я повернувся до кута і сказав: "Він вибив мені всі зуби?"
– розповів Холіфілд.
Що таке панчер?
Це боксер, який має власний коронний удар. Панчерами називають віртуозних боксерів, які досконало володіють своїм основним ударом.
До слова. Джордж Форман провів на профі-рингу 81 бій, у яких оформив 76 перемог (68 – нокаутом) при 5-ти поразках. На жаль, 21 березня 2025 року серце колишнього боксера перестало битись. Йому було 76 років.
Щодо Холіфілда, то Евандер відбоксував у професіоналах 57 поєдинків: 44 звитяги (29 – нокаутом), 10 поразок, 2 мирових та один бій був такий, що не відбувся.