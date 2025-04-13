Легендарний Холіфілд назав боксера, через якого покинув професійний ринг

Евандер Холіфілд за свою кар'єру переміг чимало потужних суперників. Ба більше, легенда боксу був першим, хто став чемпіоном у крузервейті та хевівейті.

Холіфілд пригадав момент, коли він вирішив покинути бокс. Зокрема, Евандер назвав бійця, який спонукав його до завершення професійної кар'єри, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Що сказав Холіфілд

Евандер Холіфілд пригадав спаринги проти Енді Руїса у 2011 році. Зі слів, легенди боксу саме через 19-річний боєць спонукав його до завершення кар'єри у профі.

Адже Руїс був тоді вже сильнішим за Холіфілда. Евандер підкреслив витривалість, швидкість і сильний удар молодого боксера.

Мене побив у спарингу 19-річний Енді Руїс. Коли ми з ним спарингували, він робив це кожного дня, це був агресивний хлопець. Це мене дуже засмутило. Я собі думав: "Я чемпіон, а ти так ганяєшся за мною?". Після цього я зробив для себе висновок, що головна сила у молодості,

– сказав Холіфілд.

Нагадаємо, що Евандер Холіфілд перемагав Майка Тайсона, Ларі Холмса, Ріддіка Боуї та інших іменитих боксерів. За свою кар'єру американець провів 57 боїв і зазнав десять поразок.

Раніше Ріддік Боуї спрогнозував переможця гіпотетичного бою між Евандером Холіфілдом та Олександром Усиком. Легенда боксу вважає, що американець здолав би українського чемпіона.