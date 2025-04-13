Холифилд вспомнил момент, когда он решил покинуть бокс. В частности, Эвандер назвал бойца, который побудил его к завершению профессиональной карьеры, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Что сказал Холифилд

Эвандер Холифилд вспомнил спарринги против Энди Руиса в 2011 году. По словам, легенды бокса именно из-за 19-летнего бойца побудил его к завершению карьеры в профи.

Ведь Руис был тогда уже сильнее Холифилда. Эвандер подчеркнул выносливость, скорость и сильный удар молодого боксера.

Меня побил в спарринге 19-летний Энди Руис. Когда мы с ним спарринговали, он делал это каждый день, это был агрессивный парень. Это меня очень расстроило. Я думал: "Я чемпион, а ты так гоняешься за мной?". После этого я сделал для себя вывод, что главная сила в молодости,

– сказал Холифилд.

Напомним, что Эвандер Холифилд побеждал Майка Тайсона, Лари Холмса, Риддика Боуи и других именитых боксеров. За свою карьеру американец провел 57 боев и потерпел десять поражений.

Ранее Риддик Боуи спрогнозировал победителя гипотетического боя между Эвандером Холифилдом и Александром Усиком. Легенда бокса считает, что американец одолел бы украинского чемпиона.